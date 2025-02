Harsya Prasetyo Presiden Direktur AIA Indonesia yang Baru

AIA Indonesia telah menerima berbagai penghargaan yang menunjukkan kinerja dan komitmennya dalam industri. Termasuk di antaranya adalah penghargaan untuk Best Sports CSR Initiative, Best Company to Work For in Asia, serta berbagai penghargaan di sektor asuransi jiwa dan syariah. AIA juga tercatat sebagai perusahaan dengan jumlah anggota MDRT terbanyak di dunia selama delapan tahun berturut-turut, sebuah indikator prestasi para profesional di bidang asuransi jiwa dan jasa keuangan.