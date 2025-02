Harta Kekayaan Brian Yuliarto, Mendiktisaintek Baru Pengganti Satryo Soemantri

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah di laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brian terpantau pertama kali menyampaikan jumlah hartanya ketika menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB), yaitu Rp14.679.200.000 per 31 Desember 2018.

Kemudian, dia kembali menyerahkan LHKPN setelah naik jabatannya menjadi Dekan di Fakultas Teknologi Industri (FTI) ITB. Total kekayaannya selama tiga tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 16.811.200.000 per 29 Agustus 2020, Rp17.610.200.000 per 31 Desember 2021, dan Rp 18.078.600.000 per 31 Desember 2022.