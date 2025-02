Harta Kekayaan Nugroho Sulistyo Budi, Staf Ahli Menhan Calon Kepala BSSN

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah di laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nugroho diketahui pertama kali menyampaikan total hartanya ketika awal menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Politik periode 2020-2024, yaitu Rp6.048.759.200 per 31 Desember 2019.

Pada jabatannya yang sama, dia kemudian kembali menyerahkan LHKPN ke KPK setiap tahun, meliputi Rp7.361.213.949 per 31 Desember 2020, Rp8.083.693.454 per 31 Desember 2021, dan turun menjadi Rp7.340.495.817 per 31 Desember 2022.