Hashim Klaim JETP Gagal, IESR: Pendanaan Tak Berbentuk Bantuan Tunai

TEMPO.CO , Jakarta - Institute for Essential Services Reform (IESR) membantah pernyataan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, yang menyebut Just Energy Transition Partnership ( JETP ) gagal karena tidak ada dana yang cair. IESR menilai pernyataan tersebut tidak akurat, keliru, dan tidak berdasarkan data.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan JETP bertujuan percepat transisi energi di sektor kelistrikan, meningkatkan bauran energi terbarukan, serta menekan emisi karbon hingga 290 juta ton CO2 pada 2030. Skema pendanaan sebesar US$ 20 miliar telah disepakati, dengan rincian US$ 10 miliar dari International Partners Group (IPG) dan US$ 10 miliar dari Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ), yang melibatkan berbagai bank serta lembaga keuangan. “Pendanaan JETP tidak berbentuk bantuan langsung tunai, melainkan disalurkan melalui berbagai skema seperti hibah, bantuan teknis, ekuitas, serta pembiayaan bilateral dan multilateral,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Ahad, 2 Februari 2025.