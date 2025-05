Hentikan Operasional Bus Kota, Perum Damri Didemo

TEMPO.CO, Surabaya - Ratusan awak bus Perusahaan Umum Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (Damri) Surabaya melakukan aksi mogok di pul bus tersebut di Jalan Jagir, Surabaya, Senin, 2 Februari 2015. Wakil koordinator aksi, Frans Antonius Sinsu, mengatakan pemogokan awak bus dilakukan sejak Ahad, 1 Februari 2015. "Sudah mulai kemarin kami berhenti operasional," kata Frans kepada Tempo.



Frans mengatakan aksi mogok tersebut dipicu oleh penghentian bus kota untuk trayek P3 rute Jembatan Merah Plaza-Sidoarjo melalui jalan tol, P4 rute Terminal Purabaya-Tanjung Perak melalui tol, PAC8 rute Terminal Purabaya-Terminal Tambak Osowilangun melalui tol, dan E1 rute Terminal Purabaya-Terminal Joyoboyo.



Menurut Frans penghentian trayek oleh manajemen itu terjadi sejak Rabu, 28 Januari 2015. Surat tanda nomor kendaraan, buku uji kendaraan bermotor (KIR), dan buku trayek juga telah ditarik oleh manajemen. "Bahkan kunci dan surat-surat ikut ditahan, jadi kami nggak bisa keluar," kata Frans. (Baca berita lain: BBM Naik, Risma Akan Subsidi Angkot Surabaya)



Manajemen, kata Frans, beralasan pemberhentian trayek itu lantaran perusahaan merugi. Padahal pada 2013, Menteri Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Damri mendapat keuntungan Rp 1,1 triliun. Sedangkan rata-rata pemasukan sopir per bus per hari bisa mencapai Rp 1 juta. "Nggak masuk akal kalau bilang rugi," ujarnya.



Para sopir juga menuntut besaran gaji sesuai upah minimum kota. Selama ini, untuk sopir golongan 2-C dengan masa kerja 19 tahun hanya mendapat gaji Rp 2.080.000 sudah termasuk tunjangan anak istri dan pelayanan. Sedangkan untuk golongan 1-A hanya mendapat Rp 1,5-1,6 juta. (Baca: Risma Diminta Tunda Bangun Trem Surabaya)



Manajer Umum Perum Damri Cabang Surabaya Purwanto mengatakan ada perubahan peraturan yang harus dipatuhi seluruh karyawan. Sejak 1 Februari 2015, ujar dia, kebijakan pemberian bonus 20 persen dihapus. "Mereka nggak mau," kata Purwanto.



Purwanto menjelaskan perusahaannya memang sudah merugi sejak lama. Kerugiannya rata-rata sebesar Rp 100-200 juta per bulan. Dengan penghentian bonus 20 persen belum bisa menutup kerugian itu. "Itu saja belum BEP," kata dia.



Tentang kunci dan surat-surat yang telah ditarik, Purwanto mengatakan pihak manajemen memang tidak mengeluarkannya. Sebab para sopir masih belum menyepakati perubahan peraturan. "Kan ambil kunci itu ada SOP-nya."



Purwanto mengatakan pihaknya masih akan berusaha untuk membahas ini dengan para sopir dan karyawan sehingga bisa membuat komposisi baru. Ia berharap para sopir bisa memahami kondisi perusahaan. (Baca juga: Di Surabaya, Imbauan Mogok Organda Tak Digubris)



AGITA SUKMA LISTYANTI