Hindari Bea Masuk, Bawa Sepeda Lipat dan Alat Makeup Wajib Lapor

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan kenaikan batas nilai barang bawaan yang bebas dari pungutan bea masuk, dari sebelumnya US$ 250 menjadi US$ 500 per orang. Kebijakan itu mulai berlaku akhir Januari 2018. "Berlaku satu bulan setelah PMK ditandatangani, yaitu 28 Januari 2018," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea dan Cukai Devid Yohannis Muhammad saat dihubungi di Jakarta, Jumat.