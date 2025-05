Hingga H+3 Volume Kendaraan Mencapai 61 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah kendaraan arus balik yang melintasi Tol Cipali dari arah Cirebon menuju Jakarta melalui gerbang tol Palimanan pada Sabtu, 9 Juli 2016 pukul 06.00 hingga hari ini, Ahad 10 Juli 2016 tercatat sebanyak 61,080 kendaraan.



Wakil Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya (LMS) Hudaya Arryanto mengatakan, jumlah itu menunjukkan kenaikan 23 persen dibandingkan volume kendaraan di hari sebelumnya. “Kemarin (8 Juli – 9 Juli) tercatat sebesar 49.600 kendaraan,” katanya Ahad, 10 Juli 2016.



Hudaya menambahkan kenaikan angka tersebut sejalan dengan prediksi volume puncak arus balik di tol Cipali, yang sebelumnya diperkirakan sekitar 60.000 hingga 65.000 kendaraan per hari. Itu diprediksi terjadi pada Sabtu 9 Juli 2016 dan akan masih meningkat hingga Ahad ini.



Untuk itu, Hudaya menghimbau agar masyarakat tetap melakukan manajemen perjalanan melalui pemantauan lalu lintas arus balik. Pemudik juga dihimbau tidak melakukan perjalanan balik di waktu yang bersamaan pada Ahad ini untuk mencegah penumpukan di gerbang-gerbang tol.



Sementara itu arus kendaraan dari arah Jakarta ke Cirebon tercatat sebesar 17.660 kendaraan per hari. Ini masih relatif tinggi dibandingkan kondisi normal yang berkisar 12.000 kendaraan per hari.



DESTRIANITA