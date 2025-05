TEMPO.CO, Jakarta - Agen tunggal pemegang merek Honda di Indonesia, PT Honda Prospect Motor, segera menerbitkan daftar penyesuaian harga produk untuk 2016. Harga tersebut disusun setelah ada kepastian mengenai tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).



Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual Honda Prospect Motor Jonfis Fandy kepada Antaranews mengaku belum tahu berapa kisaran kenaikan harga mobil Honda pada 2016.



"Belum keluar harga baru, tapi harga pasti akan naik, karena BBNKB kan sudah pasti naik juga. Kami sedang menunggu karena setiap tahun juga naik karena BBNKB naik," ujarnya.



Pada 2015, Jonfis mengungkapkan, Honda telah menaikkan harga sebanyak 1-2 kali dengan persentase 2-5 persen. "Untuk tahun ini, kami belum tahu berapa karena variabelnya berbeda, kadang bisa lebih atau malah lebih besar," tuturnya.



Menurut Jonfis, selain kenaikan tarif BBNKB, inflasi dan kondisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS, ikut mempengaruhi keputusan penyesuaian harga.



Bedanya, untuk penyesuaian harga terkait dengan posisi nilai tukar rupiah tidak bisa bersifat spontan dan cenderung menggunakan proyeksi fluktuasinya sejauh mana. Saat ini Honda Prospect Motor memasarkan sedikitnya 13 model mobil penumpang di Indonesia. Berikut ini daftar harga untuk on the road Jabodetabek sesuai dengan laman resmi Honda.



1. Accord mulai Rp 650.000.000

2. BR-V dengan empat varian, mulai Rp 226.500.000 untuk transmisi manual dan mulai Rp 246.500.000 untuk transmisi otomatis

3. Brio mulai Rp 149.600.000 dan untuk tipe Brio Satya yang masuk program LCGC mulai Rp 118.900.000

4. Honda City mulai Rp 285.500.000

5. Honda Civic mulai Rp 382.000.000

6. Honda CR-V mulai Rp 395.000.000

7. Honda CR-Z mulai Rp 519.000.000

8. Honda Freed mulai Rp 267.000.000

9. Honda HR-V mulai Rp 249.000.000

10. Honda Jazz mulai Rp 206.000.000

11. Honda Mobilio mulai Rp 176.500.000

12. Honda Mobilio RS mulai Rp 220.000.000

13. Honda Odyssey mulai Rp 707.000.000



ANTARA