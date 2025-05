Honda Kuasai 60 Persen Pasar Motor Sport

TEMPO.CO, Jakarta - Motor sport Honda semakin diminati seiring dengan penguasaan pangsa pasar segmen sport PT Astra Honda Motor (AHM) pada September 2016 yang mencapai 60 persen dengan penjualan sebanyak 31.483 unit.





Berdasarkan data yang diolah dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor nasional mulai menggeliat pada September 2016 dengan membukukan peningkatan penjualan sebesar 5,4 persen dari 527.536 unit pada Agustus 2016 menjadi 555.820 unit pada bulan lalu.

Penjualan sepeda motor Honda meningkat lebih tinggi dari peningkatan pasar motor nasional yaitu tumbuh 8,8 persen dari 388.847 unit pada Agustus 2016 menjadi 423.256 unit pada September 2016. Hal itu mengantar AHM memimpin pangsa pasar sepeda motor nasional sebesar 76,1 persen.

Pertumbuhan positif ini juga diikuti pasar sepeda motor sport nasional sebesar 18persen dari 44.429 unit pada Agustus 2016 menjadi 52.435 unit pada September 2016.

Mengikuti peningkatan ini, model motor sport Honda juga melonjak 60,2 persen dari 19.648 unit pada Agustus 2016 menjadi 31.483 unit pada bulan lalu. Pencapaian ini mengantarkan Honda mencatat pangsa pasar penjualan bulanan tertinggi di tahun ini yaitu sebesar 60persen.

Di segmen itu, All New Honda CB150R StreetFire berkontribusi terbesar sebanyak 18.626 unit, diikuti Honda CBR series 8.063 unit, Honda Verza 4.647 unit, dan Honda MegaPro 105 unit. Sementara Big Bike sport Honda memberikan kontribusi penjualan sebanyak 42 unit.

General Manager Sales Division PT AHM Thomas Wijaya mengatakan tingginya lonjakan permintaan sepeda motor sport Honda mencerminkan semakin tingginya kepercayaan pecinta motor sport di Tanah Air.

“Kondisi pasar sepeda motor tahun ini memang masih lebih lemah dibanding tahun sebelumnya, akan tetapi kami melihat animo masyarakat terhadap sepeda motor sport semakin besar. Hal tersebut memberikan kami motivasi untuk selalu menghadirkan produk yang mampu memenuhi kebutuhan pecinta segmen sport di Tanah Air melalui berbagai penyematan teknologi teranyar dan beragam penyempurnaan produk sepeda motor Honda," ujar Thomas Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Senin 17 Oktober 2016.

Skutik dan bebek

Pada segmen lain, skutik Honda terjual sebanyak 355.693 unit dengan penguasaan pangsa pasar 79persen dari segmen skutik nasional sebanyak 450.363 unit.

Honda BeAT series memberikan kontribusi terbesar yaitu 187.346 unit, diikuti Honda Vario series 121.603 unit, All New Honda Scoopy eSP 46.069 unit, All New Honda PCX 571 unit, dan Honda Spacy sebanyak 104 unit.

Di Segmen cub, motor bebek Honda terjual sebanyak 36.080 unit, tumbuh 21,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 29.754 unit dengan pangsa pasar 68persen.

Pada segmen ini Honda Supra series berkontribusi sebanyak 17.782 unit, Honda Revo series 13.660 unit, New Honda Sonic 150R sebanyak 3.774 unit, dan Honda Blade 864 unit.



ANTARA