Ibu Ini Wakili Indonesia di Kompetisi Orang Terlucu Sedunia

TEMPO.CO, Denpasar - Diam-diam Indonesia menempatkan satu wakil di kompetisi orang paling lucu sedunia, Funniest Person in the World 2016. Dia adalah komedian wanita Silvi Santoso, warga Indonesia yang kini tinggal di Kanada.



Sebanyak 56 negara tampil di babak pertama dalam kompetisi komedian tahun ini. Setiap negara diwakili oleh paling banyak dua komedian. Aksi mereka bisa disaksikan dalam video di laughfactory.com. Pilihan penonton akan menentukan di babak pertama ini.



“Dua puluh peserta dengan voting terbanyak akan masuk semifinal kompetisi berhadiah utama USD 100.000,” kata Silvi dalam sebuah rilis, Rabu, 14 September 2016.



Lulusan Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Udayana ini mengaku bukan komedian profesional. "Awalnya saya ditantang oleh teman-teman, mereka yakin saya ini lucu, jenaka," katanya.



Tiga tahun lalu Silvi tampil dalam sebuah acara komedian amatir di Toronto. Sejak saat itu kelucuannya memenangkan sejumlah kompetisi lokal. Silvi, yang bekerja sebagai food inspector untuk Canadian Food Inspection Agency, sudah lancar menjadi dirigen tawa penonton di berbagai klub komedi di New York, Los Angeles, Las Vegas dan Washington.



Silvi juga diundang sebagai penggelak tawa penonton Fox TV pada Oktober 2014. "Nama saya Silvi Santoso, dari Indonesia," katanya di panggung suatu kali. "Seandainya dari Spanyol, akan jadi Silvia Santoz."



Ibu tunggal dari tiga anak ini telah mengocok perut penonton di sejumlah festival, seperti Highlarious Comedy Festival (Seattle, August 2016) dan Soulo-show Festival (Toronto, May 2016). Dia juga finalis dari ajang komedi Brantford Comedy Festival (2014) dan Go Yuks Yourself (2015), serta semi finalis dari She Devil Festival (New York, 2014 & 2015).



Kompetisi The Funniest Person in The World tahun ini diorganisasi oleh Laugh Factory (LA). Dua puluh terbaik dari pilihan penonton di babak pertama adalah semifinalis yang menerima undangan ke Helsinki, Finlandia, untuk tampil di depan panel ahli dan para selebritas.



Lima terbaik semifinalis akan ditentukan dalam voting babak pertama (50 persen) dan pilihan juri (50 persen). Mereka akan tampil dalam babak final di Helsinki dan disiarkan langsung melalui Youtube pada 5 Desember 2016. Pemenangnya akan ditentukan oleh voting online di Youtube.com, yang berlangsung hingga 5-10 Desember 2016.



