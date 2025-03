IHSG Anjlok, Apa Kata BEI dan Dampaknya bagi Investor?

Kebijakan tersebut diambil sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 per 10 Maret 2020 tentang Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat. Bursa mengatakan perdagangan akan dilanjutkan pukul 11:49:31 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho menilai pelemahan IHSG kali ini akan berdampak besar pada investor retail. Menurut catatan BEI hingga akhir 2024, terdapat sekitar 6 juta investor retail dari total 14 juta yang berada di pasar modal.