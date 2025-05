IHSG BEI Senin Dibuka Menguat 14,55 Poin ke 4.849,69

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia hari ini dibuka menguat sebesar 14,55 poin menyusul pergerakan bursa saham di kawasan Asia yang berada dalam area positif.



IHSG dibuka menguat sebesar 14,55 poin atau 0,30 persen menjadi 4.849,69. Sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak naik 3,62 poin (0,44 persen) menjadi 828,19.



"Kondisi bursa saham di kawasan Asia yang cenderung bergerak naik memberi dampak positif bagi indeks BEI," kata Kepala Riset Unversal Broker Indonesia Satrio Utomo di Jakarta, Senin, 20 Juni 2016.



Satrio menambahkan sentimen dari dalam negeri mengenai penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) dan relaksasi ketentuan Loan to Value Ratio (LTV), juga telah membuat IHSG kembali bergerak di area positif.



"Langkah Bank Indonesia untuk menurunkan LTV telah memunculkan sinyal positif pada saham-saham sektor properti dan konstruksi. Bahkan, saham-saham sektor semen terlihat mulai bergerak menguji resisten," kata Satrio.



Namun, Satrio berharap agar pelaku pasar saham tetap waspada menjelang referendum Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada 23 Juni 2016 nanti. Situasi itu diperkirakan bakal membuat pergerakan bursa saham global tidak menentu.



Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere menambahkan bahwa jika sentimen Brexit menjadi tekanan bagi pasar global, maka hal itu dapat menghambat pergerakan IHSG untuk bergerak di area positif.



"Pemerintah diharapkan terus menjaga stabilitas ekonomi agar dampak Brexit tidak terlalu berdampak ke dalam negeri," kata Jonckheere.



Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng menguat 143,16 poin (0,71 persen) ke level 20.313,14, indeks Nikkei naik 321,55 poin (2,06 persen) ke level 15.921,21, dan Straits Times menguat 24,48 poin (0,89 persen) ke posisi 2.786,40.



ANTARA