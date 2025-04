IHSG Bepeluang Menguat, Mandiri Sekuritas Sarankan Saham Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan hari ini diprediksi kembali menguat. Analis Teknikal dari PT Mandiri Sekuritas, Hadiyansyah, menyatakan pergerakan IHSG hari ini diestimasi masih berpeluang untuk menguat dengan rentang perdagangan berada di 5.614 sampai dengan 5.667. “IHSG kemarin kemarin ditutup naik. Indeks naik 45 poin atau 0,8 persen ke 5.651,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 April 2017.



Seiring penguatan itu, Hadiyansyah, merekomendasikan saham yang bisa dibeli hari ini adalah KLBF (PT Kalbe Farma Tbk) dan JPFA (PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk). KLBF direkomendasi buy dengan target harga Rp 1.740 per saham, harga penutupan Rp 1.600, dan stop loss Rp 1.540. Adapun saham JPFA dia rekomendasi spec buy dengan target harga Rp 1.750 per saham, harga penutupan Rp 1.660 dan stop loss Rp 1.600 per saham.



Pada penutupan perdagangan Selasa sore, 4 April 2017 waktu setempat (Rabu pagi WIB), indeks bursa Amerika Serikat ditutup tipis. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) meguat tipis 0,19 persen, S&P500 naik 0,07 persen dan Nasdaq naik 0,07 persen.



Indeks saham di Eropa juga ditutup di teritori positif. Indeks FTSE di Inggris naik 0,54 persen, DAX di Jerman naik 0,21 persen dan CAC di Perancis menguat 0,31 persen. Dari Asia, indeks Nikkei di Jepang melemah 0,91 persen.



Adapun harga emas ditutup di US$ 1.258 per troy ounce atau naik 0,35 persen. Harga minyak mentah AS (WTI) ditutup di US$ 51,03 per barel atau naik 1,57 persen.



ABDUL MALIK