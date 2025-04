IHSG Bergerak Beragam, Berikut Rekomendasi Sahamnya

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan diperkirakan bergerak beragam pada perdagangan hari ini, Jumat, 19 Mei 2017. “IHSG bergerak pada kisaran level 5.610— 5.680,” kata Analis Waterfront Securities Indonesia Octavianus Marbun dalam riset yang diterima Bisnis.com, Jumat, 19 Mei 2017.

Indeks di bursa Wall Street ditutup rebound setelah sehari sebelumnya mengalami koreksi yang cukup signifikan. Rebound-nya indeks dipicu oleh sentimen positif dari data ekonomi yang bagus serta adanya langkah untuk melonggarkan aturan internet.

Namun, pasar juga masih mencermati perkembangan kondisi politik di Washington. Pasar sedikit lega karena ada penyelidikan campur tangan Rusia di pemilu AS tahun lalu serta potensi adanya kolusi antara kampanye Trump dan Rusia. Diharapkan, jika sudah terjadi penyelidikan maka akan mengakhiri ketidakpastian pasar.

Adapun data ekonomi yang dirilis di antaranya data initial claims pekan lalu yang menunjukkan penurunan tenaga kerja yang mengajukan klaim menjadi 232 ribu dari 236 ribu, serta lebih baik dari estimasi 240 ribu. Berikut ini saham yang direkomendasikan oleh Waterfront Securities:

ICBP

Pada perdagangan kemarin saham ICBP kembali ditutup menguat pada level 8700. Pergerakan saham ICBP selanjutnya diperkirakan pada kisaran 8600 -8800. Rekomendasi Sell on Strength apabila tidak berhasil melewati level resisten 8800



BBTN

Pada perdagangan kemarin saham BBTN melemah tipis ditutup di 2400.Pergerakan saham BBTN selanjutnya diperkirakan pada kisaran 2380-2430. Rekomendasi Sell on Strength jika tidak menembus level resisten 2430



BBRI

Pada perdagangan kemarin saham BBRI kembali ditutup menguat pada level 14100. Pergerakan BBRI selanjutnya diperkirakan pada kisaran 14000-14250. Rekomendasi Sell on Strength jika tidak dapat menembus level resisten pada 14250



BBNI

Pada perdagangan kemarin saham BBNI menguat ditutup di 6525. Pergerakan saham BBNI selanjutnya diperkirakan pada kisaran 6425-6600. Rekomendasi Sell on Strength jika tidak menembus level resisten 6600



BMRI

Pada perdagangan kemarin saham BMRI kembali ditutup menguat pada level 12150. Pergerakan saham BMRI selanjutnya diperkirakan pada kisaran 12000-12300. Rekomendasi Sell on Strength apabila tidak berhasil melewati level resisten 12300.



INDF

Pada perdagangan kemarin saham INDF kembali ditutup menguat pada level 8450. Pergerakan saham INDF selanjutnya diperkirakan pada kisaran 8350-8550.

Rekomendasi Sell on Strength apabila tidak berhasil melewati level resisten 8550.

BISNIS.COM