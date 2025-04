TEMPO.CO, Jakarta - Analis First Asia Capital, David Sutyanto, mengatakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia berpeluang rebound terbatas hari ini. IHSG diperkirakan kembali menguji resisten di 5.910 dengan support di 5.830.



David memperkirakan IHSG akan bergerak konsolidasi di tengah tren bullish (menguat) jangka menengah pasar. "Pasar juga mulai memanfaatkan koreksi untuk kembali mengakumulasi sejumlah saham sektoral yang kuat secara fundamental, mengantisipasi rilis laba kuartal II 2017," katanya, seperti dilansir keterangan tertulis, Rabu, 5 Juli 2017.



IHSG kemarin ditutup di zona merah. IHSG koreksi 44,873 poin atau 0,76 persen di 5.865,364. Penguatan IHSG tertahan akibat aksi ambil untung pemodal di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar saham kawasan Asia akibat peluncuran rudal balistik Korea Utara. Aksi ambil untung terutama melanda saham Telkom, BRI, dan sejumlah saham sektor batu bara.



Penjualan asing kemarin mencapai Rp 1,15 triliun dan nilai transaksi yang hanya mencapai Rp 4,9 triliun di pasar reguler. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga hampir Rp 13.400 kemarin turut menambah tekanan di pasar.



Di zona Euro, indeks saham Eurostoxx terkoreksi 0,35 persen di 3.479,47 karena terimbas kekhawatiran ketegangan geopolitik di kawasan Asia. Meningkatnya risiko geopolitik kawasan memicu kenaikan harga emas kemarin 0,31 persen di US$ 1.223 per troy ounce setelah empat hari perdagangan sebelumnya terkoreksi. Sedangkan harga minyak mentah kemarin naik tipis 0,02 persen di US$ 47,08 per barel.



Sementara itu, bursa Wall Street tadi malam libur nasional memperingati Hari Kemerdekaan Amerika.



Pasar saham global saat ini tengah menanti hasil pertemuan G-20 di Jerman yang diharapkan bisa merendahkan ketegangan geopolitik global, khususnya hubungan Amerika dan Cina. Pasalnya, Korea Utara terus memprovokasi hubungan kedua negara tersebut dengan uji coba rudal balistiknya.



VINDRY FLORENTIN