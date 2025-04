IHSG Dibuka Melemah 0,06 Persen ke Level 5.699,25

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jumat, 9 Juni 2017, dibuka menguat 0,15 persen atau 8,72 poin ke level 5.655,09. Kemarin, indeks ditutup melemah 0,06 persen atau 3,67 poin ke level 5.699,25.



Analis First Asia Capital David Sutyanto memperkirakan IHSG masih akan bergerak dalam rentang konsolidasi bervariasi namun berpeluang menguat terbatas. "IHSG diperkirakan bergerak dengan support di 5.690 hingga resisten di 5.730," kata David dalam risetnya.



Sentimen positif, menurut David, ditopang oleh meningkatnya cadagangan devisa Indonesia akhir Mei lalu sekitar US$ 125 miliar atau naik dari akhir April yang mencapai US$ 123,25 miliar. "Kenaikan ini akan membuka ruang penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat."



Pada perdagangan kemarin, David berujar, indeks gagal ditutup di teritori positif. Menurut dia, hal itu didorong oleh aksi jual atas sejumlah saham unggulan terutama di sektor perbankan, tambang, dan infrastruktu sehingga pergerakan IHSG dalam rentang konsolidasi hanya 23 poin.



Aksi beli, David mengatakan, juga hanya didominasi oleh sejumlah saham lapis dua, terutama yang bergerak di sektor barang konsumsi dan perdagangan. "Saham-saham yang bergerak d sektor tersebut mendapatkan momentum positif menjelang lebaran akhir Juni ini," tuturnya.



Menurut David, investor cenderung wait and see karena menanti sejumlah isu eksternal. Data ekspor-impor Cina yang tumbuh di atas perkiraan belum mampu mengangkat sentimen positif. "Terutama saham berbasis komoditas energi seiring kekhawatiran berlanjutnya pelemahan harga minyak."



Adapun saham pilihan hari ini adalah:

-INDF 8.300-8.800 BoW, SL 8.200

-UNVR 46.800-48.000 TB, SL 46.000

-JSMR 5.000-5.250 Buy, SL 4.900

-BBTN 2.450-2.600 TB,SL 2.400

-BDMN 4.950-5.400 Buy, SL 4.600

-AKRA 6.250-6.700 Buy, SL 6.000

-RALS 1.240-1.350 Buy, SL 1.200

-HMSP 3.800-3.950 TB, SL 3.700

-GJTL 1.110-1.270 Buy, SL 1.000

-BEST 324-362 TB, SL 308



ANJAR