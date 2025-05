TEMPO.CO, Jakarta - Analis ekonomi dari First Asia Capital, David Sutyanto, memperkirakan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG masih akan fluktuatif dalam perdagangan awal pekan ini.



Menurut David, hal itu menyusul masih menggantungnya sejumlah isu, seperti Brexit dari kawasan Eropa, pembahasan revisi APBN 2006, dan RUU Tax Amnesty. IHSG diperkirakan akan bergerak konsolidasi di support 4.790 hingga resistan di 4.845.



"IHSG berpeluang menguat terbatas, ditopang sentimen penguatan kembali harga minyak mentah dan sejumlah komoditas tambang pada akhir pekan lalu," ujar David Sutyanto dalam pesan tertulisnya Senin, 20 Juni 2016.



Selain itu, kata dia, pasar digerakkan oleh sentimen positif penurunan tingkat bunga dan relaksasi aturan kredit properti perbankan.



Selama sepekan, IHSG bergerak konsolidasi terkoreksi 0,27 persen melanjutkan koreksi pekan sebelumnya 0,12 persen.



Pasar cenderung wait and see, tecermin dari nilai transaksi rata-rata harian di pasar reguler sepekan kemarin yang turun menjadi hanya Rp 3,66 triliun dibandingkan pekan sebelumnya Rp 4,31 triliun.



Saat ini sentimen pasar dari eksternal tertuju pada isu Brexit menjelang referendum pada 23 Juni pekan ini. Sedangkan dari domestik, pasar tengah menanti hasil pembahasan revisi APBN 2016 dan RUU Tax Amnesty di parlemen.



Sedangkan pasar saham global akhir pekan kemarin ditutup bervariasi. Indeks Euro Stoxx di kawasan Euro berhasil rebound 1 persen di 2.849,17 menyusul redanya kekhawatiran akan Brexit dan rebound harga minyak mentah.



Di Wall Street indeks DJIA dan S&P kembali ditutup di teritorial negatif. Indeks DJIA dan S&P masing-masing koreksi 0,33 persen di 17.675,16 dan 2.071,22. Indeks Nasdaq terkoreksi 0,92 persen di 4.800,34.



Koreksi terutama dipicu oleh saham sektor produk kesehatan dan saham berbasis teknologi. Sedangkan saham sektor energi berhasil rebound menyusul kenaikan harga minyak mentah hingga 3,8 persen di US$ 47,98 per barel.



DESTRIANITA