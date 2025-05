TEMPO.CO, Jakarta - Analis ekonomi dari First Asia Capital, David Sutyanto, memperkirakan, pada perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG akan bergerak bervariasi dalam rentang terbatas.



David menilai, sentimen pasar masih akan tertuju pada isu Brexit menjelang referendum pada Kamis pekan ini. Terkait dengan sentimen domestik, menurut David, pasar optimistis parlemen akan mengesahkan revisi APBN 2016 dan RUU Tax Amnesty pekan depan.



"IHSG menguji resisten di 4.910 yang cenderung menguat terbatas, menyusul redanya kekhawatiran terjadinya Brexit. Sedangkan support saat ini berada di 4.850," ujar David Sutyanto dalam pesan tertulisnya, Rabu, 22 Juni 2016.



Penguatan IHSG kemarin diwarnai aksi ambil untung sejumlah saham sektoral di akhir sesi. Alhasil, IHSG ditutup hanya menguat terbatas 15,183 poin (0,31 persen) di 4.878,714. Saham sektor properti dan jasa konstruksi menjadi penopang utama penguatan indeks, kemarin.



Sedangkan saham pertambangan, terutama tambang logam, bergerak konsolidasi diwarnai aksi ambil untung. Penguatan indeks kemarin sejalan dengan redanya risiko pasar saham global dan kawasan, menyusul optimisme pasar hasil referendum di Inggris pada 23 Juni pekan ini, yang akan tetap mempertahankan keberadaan Inggris dalam blok Uni Eropa.



Dari domestik, sentimen positif pasar ditopang langkah BI yang kembali menurunkan bunga acuannya pekan lalu menjadi 6,5 persen dan pergerakan rupiah atas dolar Amerika yang cenderung menguat.



Sedangkan pasar saham global tadi malam melanjutkan penguatannya dalam rentang terbatas di tengah harga minyak dunia yang melemah. Indeks Eurostoxx di kawasan Uni Eropa menguat 0,83 persen di 2.967,34. Indeks DJIA dan S&P di Wall Street masing-masing menguat tipis 0,14 persen dan 0,27 persen di 17829,73 dan 2088,90.



Harga minyak mentah terkoreksi 1,1 persen di US$ 48,85 per barel. Pasar saham global tengah menanti menjelang referendum 23 Juni pekan ini di Inggris dan mengantisipasi hasilnya apakah Inggris tetap berada di blok ekonomi Uni Eropa atau sebaliknya.

"Sejauh ini, pasar optimistis, hasil referendum akan menyatakan Inggris tetap berada di kawasan Uni Eropa," ujar David.



DESTRIANITA KUSUMASTUTI