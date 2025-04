IHSG Diprediksi Melemah di Awal Pekan Depan, Analis Soroti Efek Tarif Resiprokal AS dan Tekanan Komoditas

Sentimen utama, kata dia, datang dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 10 persen ke seluruh negara mitra dagang dan tambahan tarif berdasarkan besaran defisit. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan surplus perdagangan non-migas terbesar terhadap AS sebesar US$ 16,84 miliar, dikenakan tarif tambahan hingga 32 persen.

Selain itu, Oktavianus memprediksi pelemahan harga komoditas utama juga membayangi prospek pasar saham domestik. Harga minyak mentah terkoreksi setelah OPEC+ berencana menaikkan produksi hingga 440 ribu barel per hari mulai Mei. Sementara itu, komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara melemah ke US$ 97 per ton, tembaga turun 9 persen, CPO bergerak di bawah MYR 4.300 per ton, dan nikel anjlok di bawah US$ 15.000 per ton.