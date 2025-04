IHSG Diprediksi Menguat Terbatas Seiring Pasar Cermati AS-Cina

Pelaku pasar pasar sempat terguncang oleh pencabutan sementara tarif terhadap barang-barang Eropa, serta aksi balasan Cina terhadap kenaikan tarif impor dari AS. Ketegangan meningkat setelah Cina membalas kenaikan tarif impor AS hingga mencapai tarif efektif sebesar 145 persen pada Jumat, 11 April. Selain memicu volatilitas tajam di pasar saham, perang dagang juga mendorong ekspektasi inflasi konsumen AS ke level tertinggi sejak 1981.

Bursa saham AS Wall Street naik tajam pada perdagangan Jumat, 11 April, saat musim laporan keuangan kuartal I-2025 dimulai dan investor menutup pekan penuh gejolak yang didominasi oleh perang dagang multi-front yang didorong oleh Presiden AS Donald Trump. Kenaikan itu didorong pernyataan dari Presiden The Fed Bank of Boston Susan Collins yang menegaskan bahwa The Fed siap bertindak menjaga stabilitas pasar keuangan jika diperlukan.