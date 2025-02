IHSG Fluktuatif Ditutup di Level 6.792,3 pada Sesi Pertama Perdagangan Hari Ini

Lima besar saham dengan kenaikan terbesar atau top gainer berdasarkan persentase kenaikan pada sesi pertama hari ini di antaranya ELIT (naik 34,6 persen ke Rp 202 per saham), POLU (naik 24,8 persen ke Rp 4.320 per saham), CCSI (naik 24,5 persen ke Rp 406 per saham), DWGL (naik 24,4 persen ke Rp 336 per saham) dan ATIC (naik 20 persen ke Rp 540 per saham).