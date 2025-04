IHSG Hari ini Ditutup Menguat 16 Poin di Level 5.644

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Rabu, 12 April 2017 ditutup di zona hijau di tengah kenaikan indeks saham Eropa. Berdasarkan riset PT Mandiri Sekuritas, IHSG menguat 16 poin atau 0,29 persen ke level 5.644, setelah bergerak di antara 5.631 - 5.650.



Hari ini, investor asing membukukan transaksi beli bersih (nett buy) Rp 127,37 miliar. Sebanyak enam dari 10 indeks sektoral menguat. Dari Asia, mayoritas indeks saham mixed. Sore ini, mayoritas indeks saham di Eropa menguat sejak dibuka tadi siang.



Rincian kinerja IHSG pada Rabu 12 April 2017, sebagai berikut :

IHSG : 5.644, naik 16 poin atau 0,29 persen

Range : 5.631 - 5.650

Saham naik : 192

Saham turun : 135

Saham tidak bergerak : 105

Saham tidak ditransaksikan : 145



Total transaksi : Rp 42,15 triliun

Transaksi reguler : Rp 5,04 triliun

Total negosiasi : Rp 37,11 triliun

Total tunai : Rp 469 juta

Transaksi asing reguler : Rp 127,37 miliar (nett buy)



Indeks sektoral : 6 naik, 4 turun

Paling naik : sektor properti naik 2,78 persen dan sektor agribisnis naik 1,14 persen



Indeks Asia : ditutup mixed

Nikkei225 di Jepang : turun 1,04 persen

Kospi di Korea Selatan : naik 0,24 persen

Hang Seng di Hong Kong : naik 0,93 persen



Indeks Eropa : mayoritas ditutup naik sejak dibuka tadi siang

FTSE100 di Inggris : naik 0,38 persen

DAX di Jerman : naik 0,42 persen

CAC di Perancis : naik 0,48 persen



Rp / dolar AS : Rp 13.275 per dolar AS, naik 6 poin (0,05 persen).

Range : Rp 13.270 - Rp13.305.



ABDUL MALIK