IHSG Rabu Sore Ditutup Menguat, Ikuti Bursa Kawasan Asia

“IHSG dan bursa regional Asia lanjutkan penguatan sejalan dengan bursa Amerika Serikat (AS) yang menguat menyusul saat pasar terus mempertimbangkan komentar terbaru dari Presiden AS Donald Trump, yang mana sikap pelaku pasar yang saat ini masih merespon penundaan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.