IHSG Senin Diprediksi Tertekan di Kisaran 5.365-5.475

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan pada Senin, 29 Agustus 2016, diprediksi bergerak tertekan di kisaran 5.365-5.475.



Lanjar Nafi, analis dari Reliance Securities, mengatakan indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali bergerak terkonsolidasi tanpa arah setelah bertahan pada support MA7.



Hari ini, IHSG tidak mampu kembali menguji resistance tertingginya tahun ini.



Indikator stochastic pun bersinyal negatif dengan iringan momentum RSI yang terus-menerus tertekan dari area overbought menuju oversold.



"Sehingga diperkirakan IHSG masih bergerak tertekan berbalik kembali menguji support level dengan kisaran pergerakan 5.365-5.475," kata Lanjar dalam riset yang terbit pada Jumat, 26 Agustus 2016.



Sentimen yang akan mewarnai awal pekan masih seputar respons atas hasil pidato The Fed mengenai suku bunga AS dan tingkat kemampuan konsumen serta pendapatan konsumen di AS.



Mengikuti mayoritas bursa di Asia, pada Jumat, 26 Agustus 2016, IHSG ditutup melemah 0,28 persen ke posisi 5.438,83 dengan volume moderat.



Aksi jual investor terlihat pada sektor pertanian dan sektor properti dengan penurunan hampir 1 persen.



Meskipun demikian, investor asing tercatat net buy pada akhir pekan ini sebesar Rp 74,79 miliar.



Sepanjang pekan ini, net buy hanya Rp 40,14 miliar, jauh lebih kecil daripada net buy pekan sebelumnya, yakni Rp 1,82 triliun.



