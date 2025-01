IHSG Turun Tipis di Sesi Pertama Perdagangan Hari Ini

Lima besar saham dengan kenaikan tertinggi atau top gainer sesi pertama hari ini berdasarkan persentase kenaikan di antaranya PZZA (+32,8 persen ke Rp202 per saham), lalu INPC (+18,1 persen ke Rp300 per saham), WAPO (+17 persen ke Rp172 per saham), ZBRA (+15,3 persen ke Rp60 per saham) dan ECII (+14,6 persen ke Rp344 per saham)