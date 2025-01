Ihwal Kenaikan Usia Pensiun Jadi 59, Menaker: Tidak Ada yang Spesial

"Nothing is really special, jadi itu artinya kan sudah ada PP (Nomor 45 Tahun) 2015, artinya ya itu kita laksanakan dan sampai sekarang kami masih monitoring dan itu sesuatu yang sudah berjalan dari 2015," ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan, Rabu 8 Januari 2025.