Ikan Sitaan dari Kapal Asing Laku Rp 6,7 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tual, Maluku melelang barang bukti ikan beku campuran pada Selasa, 17 Maret 2015 lalu. Ikan sitaan dari kapal eks-asing ini menuai hasil hingga miliaran rupiah.



"Ini merupakan sitaan dari kapal KM Sino yang ditangkap pada Februari lalu," kata Kepala Stasiun SDKP Tual Mukhtar pada Selasa, 24 Maret 2015. Ikan-ikan beku campuran ini telah mendapat persetujuan Penetapan Lelang Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Merauke.



Kegiatan lelang dilaksanakan di Kantor Gedung Serbaguna Pangkalan Utama TNI AL XI Merauke dan diikuti empat orang peserta, personel dan perusahaan. Adapun berat ikan yang dilelang mencapai 393 ribu ton dari 5 buah kapal, yakni KM SINO-16, 17, 18, 28, dan 29.



Muatan seberat 88 ribu kilogram dari Sino-16 terjual dengan harga Rp 20 ribu per kilogram, dengan total Rp 1.760.000.000. Sementara 90 ribu kilogram dari Sino-17 dihargai Rp 18.200 per kilogram dengan total Rp 1.638.000.000. Sementara ikan-ikan dengan bobot serupa dari Sino-18 dijual Rp 16.700 per kilogram dengan total Rp 1.503.000.000. Sebanyak 125 ribu kilogram sisanya dibeli dengan total hingga Rp 1,8 milyar.



"Total harga Rp 6.776.250.000," kata Mukhtar.



Kelima kapal ini merupakan milik PT Sino Indonesia Shunlida Fishing yang izinnya dicabut pada bulan Desember lalu. Stasiun Pengawasan SDKP Tual menahan nahkoda karena keluar ke Fishing ground tanpa memiliki Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Mereka pun tak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sehingga muatan dinyatakan sebagai hasil illegal fishing.



URSULA FLORENE SONIA