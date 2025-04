Ikuti Aturan HET, Asosiasi Peretail Klaim Penjualan Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia merespons positif kebijakan Menteri Perdagangan yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk tiga bahan pokok, yakni gula pasir, daging beku impor, dan minyak goreng. Kebijakan yang berlaku sejak 10 April 2017 itu telah mendongkrak penjualan di pasar retail modern.



Store Manager Carrefour Dutamerlin, Ardianto, mengatakan efek penetapan HET tersebut meningkatkan penjualan gula pasir yang mencapai 20 persen. “Dua hari terakhir kami membutuhkan 1 ton gula, sebelumnya 800 kilogram per dua hari,” ucapnya di Carrefour Dutamerlin, Jakarta, Rabu, 12 April 2017.



Baca: KPPU Awasi Harga Tiga Bahan Pokok di Retail Modern



Selain itu, untuk daging sapi segar, Carrefour menjual dengan harga promosi Rp 84.900 per kilogram, yang sebelumnya Rp 107.900 per kilogram. Ardianto menjelaskan, daging tersebut berasal dari sapi yang diswasembada oleh Carefour.



Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan penetapan HET ini tidak merugikan pengusaha retail. Harga di pasar retail modern kini sudah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, harga di pasar otomatis akan mengikuti.



RICHARD ANDIKA