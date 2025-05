TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan kejahatan illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing) atau penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal sebagai kejahatan transnasional. Sebab, dalam prosesnya IUU Fishing tak jarang melibatkan kejahatan lain seperti perdagangan manusia.



"Kalau IUU ditetapkan PBB sebagai kejahatan transnasional maka pemberantasan akan lebih mudah, karena satu negara dengan yang lainnya bisa saling membantu seperti pertukaran data dan mendorong pemberantasan," kata Susi dalam konferensi pers seusai International Workshop on Human Right Protection in Fisheries Business di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 30 November 2015.



Tidak hanya itu, Susi juga berujar akan meminta perusahaan-perusahaan di bisnis perikanan agar memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap buruh industri pengolahan maupun nelayan sesuai standar internasional. "Termasuk proteksi untuk anak buah kapal, mereka juga perlu perlindungan dan kesejahteraan."



Susi mencontohkan, sekitar 61 ribu anak buah kapal Indonesia, yang bekerja di 500 kapal tuna milik Taiwan dan Korea, mendapat perlakuan tidak manusiawi dan tidak mendapatkan gaji yang layak. Tidak hanya itu, di Angola, ABK Indonesia dilaporkan mati kelaparan. "Bukan hanya tidak dikirim makan, ABK juga diisolasi dalam kapal," ucapnya.



Susi menambahkan, perdagangan orang dan perbudakan melibatkan sindikat besar yang sulit untuk dilawan. Karena itu, Menteri Susi menyerukan dunia untuk bersatu melawan IUU Fishing dan mendorong PBB untuk memasukan IUU Fishing sebagai kejahatan transnasional sehingga penanganan, pertukaran data, dan informasi lebih maksimal.



ABDUL AZIS