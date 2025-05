Imbas Kasus Apel Bakteri, Impor Barang Konsumsi Anjlok

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor barang konsumsi pada Januari 2015 sebesar US$ 785,6 juta, turun 20,25 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kementerian Perdagangan menyebut, besarnya penurunan tersebut adalah imbas berbagai pemberitaan di dalam negeri.



"Barang konsumsi yang impornya turun signifikan, antara lain daging hewan, kendaraan bermotor, buah-buahan, barang dari kulit, dan pakaian jadi," kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dalam siaran pers, Selasa, 17 Februari 2015.



Bulan lalu, media ramai memberitakan kasus produk apel yang terinfeksi bakteri di Amerika Serikat. Di Indonesia, pemerintah sempat merazia dan menarik buah apel impor asal Amerika Serikat. Yang juga ramai diberitakan adalah kasus pakaian bekas impor yang mengandung berbagai koloni bakteri.



Pada Januari 2015, total nilai impor mencapai US$ 12,6 miliar. Jumlah tersebut menurun 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat US$ 14,9 miliar atau menurun 12,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.



Impor Januari 2015 masih didominasi bahan baku/penolong (76,3 persen), meski nilainya yang mencapai US$ 9,6 miliar menurun 4,1 persen. Penurunan signifikan antara lain terjadi pada perangkat optik (16 persen), bahan kimia organik (15,3 persen), dan kapas (11,0 persen).



Pangsa impor barang modal pun menurun menjadi 17,5 persen. Misalnya, mesin/peralatan listrik turun 20,1 persen; kendaraan dan bagiannya turun 10,8 persen; serta mesin-mesin turun 9,2 persen.



PINGIT ARIA