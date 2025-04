Imbas Tarif Impor Trump, Bos Kadin: Neraca Pembayaran Bakal Terganggu

Bagi Indonesia, penerapan tarif Trump menurut Anin bakal mengganggu neraca perdagangan dan arus investasi. “Jika AS menindaklanjuti rencana tarif impor 32 persen untuk produk Indonesia, maka dampak signifikan akan menimpa neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi,” ucapnya lewat keterangan resmi, dikutip Kamis, 4 April 2025.

Amerika, kata dia, merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar pada 2024. “Mitra dagang bilateral terbesar Indonesia tahun 2024 adalah AS. Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024,” ujarnya.