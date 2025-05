Imlek, Ini Mal-mal yang Siapkan Acara Khusus

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya telah menyiapkan berbagai acara khusus untuk memperingati Tahun Baru Imlek 2566 yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2015.



Acara tersebut disiapkan untuk menghibur para pengunjung. Berikut beberapa acara yang dihimpun dari Bisnis.com dari website setiap pusat perbelanjaan.



1. Grand Indonesia

Mall yang disingkat dengan GI ini mengambil tema The Lunar Blossom. Grand Indonesia mengangkat bunga Cherry atau Mei Hwa sebagai icon perayaan Imlek tahun ini.



Berlokasi di pusat Jakarta, Anda bisa menyaksikan Barongsai LED & Taiko Percussion LED yang diadakan di Fountain Atrium pada pukul 20.00. Pada Sabtu dan Minggu pukul 17.00-19.00 WIB.



Dalam acara ini akan digelar pertunjukan oriental ballet dan lotus dance yang diadakan di Main Atrium.



Anda pun tak perlu khawatir bila membawa anak dalam acara ini karena akan ada acara melukis payung dan pojok seni. Acara bagi-bagi rejeki lewat fortune cookies pun akan dibagikan pada acara ini dengan minimal pembelanjaan dan pemakaian kartu tertentu.



2. Central Park

Central Park atau CP yang berlokasi di Jakarta Barat ini menggelar Spring in The City, A Celebration of Goat Fortune and Love untuk merayakan tahun baru Imlek.



Pada Kamis, 19 Februari 2015, Anda dapat menikmati hiburan dari artis ibu kota, barongsai dengan LED performance, kembang api Tahun Baru Imlek yang dimulai sejak pukul 19.00.



3. Gandaria City

Mall Gandaria City atau disingkat Gancit yang terletak di Jakarta Selatan ini akan berbagi keberuntungan lewat fortune cookies yang dibagikan kepada pemegang kartu PG Cards serta kartu kredit BNI dengan ketentuan tertentu.



Melalui fortune cookies, para pengunjung Gandaria City berkesempatan memenangkan gadget seri terbaru, tiket ke Shanghai, voucher, dan angpao.



Pengunjung pun bisa menyaksikan atraksi baraongsai pada 19 dan 22 Februari pukul 12.00, 15.00, dan 18.00.



Untuk pengunjung anak-anak, Gandaria City mengadakan program meet and greet bersama tokoh kartun Pororo.



4. Baywalk Mall

Terletak di Jakarta Utara ini akan menyuguhkan pertunjukan yang agak berbeda dari biasanya dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek.



Para pengunjung nantinya dapat menyaksikan kembang api di atas laut yang akan dilaksanakan pada 21 Februari pukul 19.30 WIB. Pengunjung dapat menikmati pertunjukan atraksi akrobatik khas Tiongkok dan penampilan dari Putri Ayu.



5. Summarecon Mall Serpong

Terletak di Serpong, mall yang dikenal dengan SMS ini mengambil tokoh kartun Shaun The Sheep sebagai ikon tahun ini dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Penampilan orkestra Oriental Chinese dan barongsai juga dapat Anda nikmati di mall ini.



6. Summarecon Mall Bekasi

Mall yang dikenal SMB ini tak mau kalah untuk menggelar acara menarik pada perayaan Imlek dengan tema Lunar New Year Late Night Shopping.



SMB menawarkan program belanja malam dengan banyak diskon yang dimulai pada Kamis, 19 Februari hingga Sabtu, 28 Februari 2015 pukul 20.00 WIB sampai 24.00 WIB.



Selain itu, SMB membuat Mei Hua Tree yang berisikan Ang Pau dengan hadiah voucher belanja di berbagai tenan Summarecon Mal Bekasi.



