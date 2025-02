Impor Barang Kiriman Jemaah Haji di Bawah Rp 24,4 Juta Kini Bebas Bea Masuk

Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Chotibul Umam mengatakan dalam aturan baru, Sri Mulyani merelaksasi ketentuan impor barang kiriman jemaah haji. Semula ambang batas barang bawaaan jemaah yang bebas tarif bea masuk senilai US$ 3 atau hanya Rp 48,9 ribu (kurs rupiah 16.316 per dolar Amerika Serikat).

Dengan adanya aturan baru barang jemaah dengan nilai pabean Free on Board (FOB) maksimal US$ 1.500 atau Rp 24,4 juta kini bebas bea masuk. “Barang kiriman umum tadinya treshold-nya US$ 3, sementara yang dikirimkan mungkin ada sajadah, parfum dan sebagainya. Di sinilah Menteri Keuangan memberikan treshold yang berbeda untuk barang kiriman jemaah haji,” ucap Chotibul di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Timur, Selasa, 25 Februari 2025.