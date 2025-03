Impor Daging Kerbau belum Terealisasi, Bagaimana Stok Pasar?

TEMPO.CO , Jakarta - PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), bagian dari holding BUMN pangan ID Food, masih lamban merealisasikan impor daging kerbau dari total penugasan sebanyak 100 ribu ton. Data per 7 Maret 2025, belum ada impor bahan pangan beku dari India itu yang telah terealisasi.

Sedangkan General Manager Corporate Secretary & Social Responsibility PT Berdikari A.S. Hasbi Al-Islahi, ketika dikonfirmasi Tempo , Sabtu, 15 Maret 2025, hanya memberikan data rencana realisasi impor tahun ini. Perusahaan ini berencana merealisasikan impor 1.000 ton daging sapi pada Februari dan 4.000 ton daging sapi serta 10.000 ton daging kerbau bulan berikutnya. Tapi ketika ditanya realisasi impor yang telah masuk ke Indonesia, ia belum merespons.

Sedangkan harga daging kerbau terus melejit. Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Ahad, 16 Maret 2025, harga bahan pangan ini tembus Rp 106.780 per kilogram, meninggalkan harga eceran tertinggi (HET) Rp 80 ribu per kilogram.

Arief mengungkap, tingginya harga daging kerbau di Indonesia turut dipengaruhi oleh lonjakan harga jual di negara asal. Di India, klaim Arief, harga daging kerbau dipatok USD 3,8 per kilogram, Ia menambahkan, harga juga dipengaruhi oleh nilai tukar Dolar terhadap Rupiah yang saat ini bertengger di kisaran Rp 16.500 per 1 US$.