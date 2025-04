Indofarma Masih Rugi Rp 334 Miliar di 2024

Dalam laporan keuangan INAF, penjualan perusahaan farmasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini terdiri dari ethical Rp 88 miliar, vaksin Rp 64 miliar, alat kesehatan, jasa klinik, dan lainnya Rp 36 miliar, dan over the counter Rp 5,6 miliar. Sementara itu, dari penjualan ekspor didorong oleh ethical Rp 6,8 miliar, over the counter Rp 5,2 miliar, dan alat kesehatan Rp 2,8 miliar.