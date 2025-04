Indonesia Bakal Tingkatkan Impor Energi dan Produk Pertanian dari AS

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah hendak meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat seperti minyak dan gas alam cair (LNG), serta produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan jagung. Peningkatan impor ini merupakan salah satu tawaran Indonesia dalam negosiasi tarif dengan pemerintah AS.

Dalam sektor energi, meskipun Indonesia merupakan negara penghasil minyak dan gas, namun menurut Sri, kapasitas produksinya masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah melihat hal tersebut sebagai peluang meningkatkan impor energi dari AS, khususnya LNG. “Jadi ini semua adalah area di mana kita tentu dapat melakukan outsourcing minyak dan gas dari Amerika Serikat, termasuk produk Boeing dan sebagainya,” kata Sri dalam wawancara di Washington DC, seperti dikutip dari keterangan resmi, Ahad, 27 April 2025.

Sedangkan untuk produk pertanian, Sri mengklaim produk AS berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia. Menurutnya, selama ini Indonesia mengimpor produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan jagung dari AS dan beberapa negara lain. Ke depannya, Indonesia berupaya mempersempit kesenjangan dan menempatkan AS pada posisi lebih baik.