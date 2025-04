Indonesia dan AS Soal Beleid Produk Halal: Antara Kebutuhan dan Kelancaran Dagang

TEMPO.CO , Jakarta - Kebijakan produk halal di Indonesia kini menjadi sorotan Amerika Serikat. AS mengkritik kebijakan ini karena dianggap menjadi hambatan perdagangan non-tarif.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya jaminan kehalalan demi perlindungan konsumen Muslim. Dua dokumen penting yang menjadi rujukan dalam tulisan ini adalah Laporan Hambatan Perdagangan Asing atau Foreign Trade Barriers Report 2025 dari Kantor Perwakilan Dagang AS ( USTR ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Dalam PP No. 42 Tahun 2024 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dijelaskan bahwa seluruh produk yang beredar, masuk, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali jika berbahan haram, yang justru harus diberi label “tidak halal” (Pasal 2 ayat 1–3).

Di sisi lain, AS melalui USTR menilai bahwa kebijakan halal Indonesia menimbulkan hambatan bagi akses produk asing ke pasar domestik.

Dalam Laporan Hambatan Perdagangan 2025, AS mengkritik proses regulasi halal Indonesia karena dianggap tidak transparan dan minim konsultasi publik. Banyak peraturan, seperti Keputusan Menteri Agama No. 748/2021 dan Keputusan No. 816/2024, diberlakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).