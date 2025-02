Indonesia Peringkat Ke-4 Dunia Dengan Kasus Pornografi Anak Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), menyebutkan Indonesia menempati posisi ke empat dunia dan kedua di tingkat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan kasus pornografi anak terbanyak. Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid saat memperingati Safer Intenet Day di kantornya, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. "Indonesia menduduki peringkat ke empat secara global dan peringkat kedua di kawasan ASEAN dalam jumlah kasus pornografi anak di ruang digital," tutur Meutya.