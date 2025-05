TEMPO.CO, Jakarta - Bisnis makanan dan minuman di Indonesia sungguh menggiurkan. Investasi di industri makanan dan minuman terus dilakukan, salah satunya oleh raksasa minuman ringan Coca Cola.



"Perekonomian kita memang ditopang oleh sektor konsumsi. Inilah yang menggerakkan perusahaan global agresif menanam modal di Indonesia. Mereka optimistis berbisnis di Indonesia," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa malam, 31 Maret 2015. Saleh mengatakan itu terkait dengan peresmian pabrik Coca Cola Amatil Indonesia di Bekasi, Selasa kemarin.



Menurut Saleh, daya tarik investasi di industri makanan dan minuman ditopang jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 250 juta orang. Iklim bisnis nasional juga mampu dijaga tetap kondusif dan bersahabat bagi investor.



Sepanjang Januari-September 2014, tutur Saleh, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri industri makanan dan minuman sebesar Rp 13,93 triliun atau meningkat sebesar 7,95 persen dari periode yang sama tahun 2013. Investasi sektor industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 33,3 persen dari total investasi PMDN sektor industri.



Di sisi lain, nilai investasi Penanaman Modal Asing sektor industri mencapai US$ 2,54 miliar atau meningkat 71,34 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Investasi sektor industri makanan memberikan kontribusi sebesar 25,09 persen dari total investasi PMA.



Gurihnya investasi di industri makanan dan minuman itu pula yang membuat Coca Cola Amatil Indonesia menambah dua lini produksinya pada Selasa kemarin. Pabrik baru itu berlokasi di Cikedokan, Bekasi, yaitu di dalam kompleks kawasan industri MM 2100. Saleh berharap pembangunan lini produksi CCAI di Cikedokan dapat mendorong penambahan produk minuman nasional pada umumnya serta melanjutkan pembangunan industri nasional sehingga makin handal di tahun-tahun yang akan datang.



Pihak Coca-Cola mengatakan unit produksi di Cikedokan itu merupakan bukti komitmen mereka dalam berinvestasi di Indonesia. Perusahaan raksasa asal Amerika itu juga telah menyiapkan investasi sebesar US$ 500 juta atau senilai lebih dari Rp 5 triliun untuk ekspansi pabrik, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan sumber daya manusia. "Investasi senilai US$ 500 juta ini menegaskan kembali keyakinan kami pada Indonesia. Kami percaya dengan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal, kami dapat mendorong perekonomian dan pertumbuhan Indonesia," tutur Muhtar Kent, Chairman dan CEO The Coca-Cola Company.



Nilai investasi CCAI telah mencapai US$ 90 juta pada 2014 dengan kapasitas produksi minuman ringan sebesar 67,7 juta liter per tahun. Serapan tenaga kerja langsung sebanyak 12 ribu orang.



AMIRULLAH