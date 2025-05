Industri Plastik Tolak Wacana Cukai untuk Kemasan Plastik

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen dan Pengguna Plastik (FLAIPPP) menolak wacana penerapan cukai atas kemasan plastik. Forum meminta pemerintah tidak merealisasikan wacana tersebut.



"Wacana ini jauh lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya," kata Perwakilan FLAIPPP Rachmat Hidayat di Menara Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Jakarta, Rabu, 11 Mei 2016.



Menurut Rachmat, wacana penetapan cukai atas kemasan plastik tidak sesuai dengan prinsip pengenaan cukai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, kriteria barang kena cukai dibagi menjadi tiga.



Kriteria pertama, kemasan plastik adalah produk yang konsumsinya perlu dikendalikan. Rachmat mengatakan penggunaan plastik kemasan produk industri telah dikendalikan dan diawasi peredarannya oleh pemerintah.



Selain itu, Rachmat menilai kemasan tidak dapat dipisahkan dari produk yang dikemas di dalamnya. "Mengendalikan dan mengawasi kemasan berarti mengawasi produknya," katanya. Namun pengawasan produk berada di bawah berbagai lembaga. Untuk makanan dan minuman, misalnya, pengawasan produk merupakan wewenang BPOM dan Kementerian Kesehatan.



Jika wacana tetap direalisasikan, pemerintah perlu menambah regulasi untuk mengatur kembali fungsi pengawasan dan pengendalian. "Ini akan bertentangan dengan debirokratisasi yang sedang diupayakan pemerintah," kata Rachmat.



Kriteria barang kena cukai lainnya adalah barang yang perlu diawasi peredarannya. Data Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menunjukkan konsumsi plastik di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain.



Edi Rivai, Wakil Ketua INAPLAS, mengatakan konsumsi plastik Indonesia hanya 17 kilo gram per kapita tiap tahunnya. Total konsumsi mencapai 4,25 juta ton per tahun. Sementara Malaysia dan Thailand masing-masing mengkonsumsi plastik 35 dan 40 kilo gram per kapita tiap tahunnya. Jika wacana tersebut direalisasikan, Edi mengatakan, plastik belum memiliki alternatif pengganti. "Belum ada substitusi baik secara ekonomi maupun aspek teknis dan lingkungan," katanya.



Edi mengatakan proses pembuatan plastik membutuhkan energi paling sedikit dibandingkan material lain seperti aluminium, baja, gelas, dan kertas. Plastik juga memiliki nilai ekonomi meski sudah dipakai. Plastik mudah didaur ulang dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi.

Kriteria barang kena cukai lainnya adalah pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. "Pemakaiannya juga perlu pembebanan pungutan Negara," katanya.



Sekretaris Jenderal Gabungan Asosiasi Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Titie Sadarwati mengatakan hampir seluruh kemasan plastik minuman sudah didaur ulang. Berdasarkan penelitian Komposisi Sampah DKI Jakarta 2010, sampah plastik bekas kemasan (PET) sudah tidak ditemukan di Tempat Pembuangan Akhir.



Sampah terbanyak di TPA merupakan sampah organik. Jumlahnya mencapai 67 persen dari total sampah. Sampah plastik tercatat sebanyak 17 persen. Namun plastik paling banyak adalah tas kresek yaitu sebanyak 67 persen. Jumlah sampah plastik terbanyak lainnya adalah plastik PE 10 persen, plastik PP 9 persen, dan jenis plastik lain sebesar 19 persen.



"Jenis plastik untuk kemasan minuman mudah didaur ulang dan punya nilai ekonomi tinggi," kata Titie. Para pengumpul sampah dan pendaur ulang dari sektor informal bisa mendapatkan keuntungan dari kemasan tersebut. Jika cukai dikenakan, Titie mengatakan dampaknya bisa berujung kepada berkurangnya pendapatan masyarakat.



Ketika dikonfirmasi mengenai langkah forum jika wacana direalisasikan, Rachmat mengatakan pihaknya yakin pemerintah tidak akan merealisasikan wacana penetapan cukai atas kemasan plastik. "Kami sangat yakin pemerintah tidak akan merealisasikan wacana ini karena kami percaya pemerintah mau mendengar alasan kami," katanya.



VINDRY FLORENTIN