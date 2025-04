Ini 5 Bank Syariah Terbaik Versi Majalah Investor

TEMPO.CO, Jakarta - Majalah Investor merilis 5 bank syariah terbaik tahun 2017. Kelima bank tersebut adalah Bank BNI Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Maybank Indonesia, Bank DKI dan Bank NTB.



“Pemeringkatan institusi syariah ini merupakan upaya mendukung pengembangan institusi keuangan syariah di Indonesia,” kata Pemimpin Redaksi Majalah Investor, Primus Dorimulu saat acara Penganugerahan Investor Best Syariah Award 2017, di Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017>



Pemeringkatan terhadap bank-bank tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap 17 indikator, termasuk CAR (capital adequacy ratio), NPF (non performance financing), ROA (return on asset), ROE (return on equity), NIM (net interest margin), BOPO, cash provision, pertumbuhan pembiayaan, return mudarabah, return ijarah.



“Pemeringkatan bisnis dan produk syariah ini melengkapi pemeringkatan yang secara berkala dibuat Litbang Majalah Investor, seperti pemeringkatan emiten, bank, asuransi dll. Tujuannya untuk membedakan penghargaan buat perusahaan konvensional dan khusus Syariah,” kata Primus.



Selain memberikan penghargaan pada bank syariah, Majalah Investor juga memberikan penghargaan untuk lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, multifinance syariah, reksadana syariah dan sukuk syariah. Tahun ini, ada 19 lembaga keuangan syariah yang mendapatkan penghargaan tersebut.



Dalam acara pemberian penghargaan kepada bank syariah terbaik, penghargaan juga diberikan kepada tokoh yang dianggap memiliki peran dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Tahun ini, penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, Anggota Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Ichwan Syam dan akademisi, Imam Saptono.



ROSSENO AJI NUGROHO | JOBPIE S