TEMPO.CO, Jakarta - Produsen mobil Toyota akan merilis mobil sport mewah (sport utility vehicle midsize) generasi keempat all news Lexus RX 2016. Ketangguhan dan kemewahan kelas Lexus ini bisa dilihat pada ajang New York International Auto Show 2015 dalam waktu dekat.



Foto-foto Lexus nan anyar yang akan dipamerkan di New York ini sudah bocor dan beredar luas. Toyota sempat merilis sebuah foto siluet yang menampilkan bagian samping belakang all new Lexus RX.



Menurut kabar yang beredar, Toyota akan merilis secara resmi Lexus RX pada 1 April mendatang. Ini bisa dipastikan bukan sekadar April Mop, mengingat reputasi Toyota yang tak mungkin menyebarkan info tak benar.



Seperti dilansir dari Autoweek, generasi terbaru RX ini memiliki ukuran bodi yang lebih panjang dari kakaknya sehinga lebih nyaman. Bagian belakang dibuat lebih besar dan jok belakang juga lebih luas.



Lexus varian RX pertama kali diperkenalkan pada 1997 silam. Ada dua pilihan Lexus RX, hibrida dan bensin. Namun belum jelas apakah Toyota hanya akan merilis Lexus RX dengan bahan bakar bensin, atau hibrida, atau keduanya. Begitu pula soal harga, Toyota sepertinya masih merahasiakan.



SETIAWAN ADIWIJAYA