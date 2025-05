Ini Fakta Rahasia Kecantikan Kim Kardashian

TEMPO.CO, Los Angeles - Siapa yang tak mengenal Kim Kardashian. Sosialita ini terkenal karena penampilan dan kemenarikan tubuhnya. Kim mempunyai tubuh yang sintal, dan bahkan dinobatkan sebagai pemilik bokong termenarik di dunia.



Banyak orang yang menanyakan, apakah bintang Keeping Up with Kardashian tersebut melakukan operasi demi kecantikannya? Kim selalu mengatakan tidak pernah menjalani operasi. Ia hanya rutin melakukan botox.



Ternyata Kim Kardashian diduga telah membohongi semua penggemarnya. Dilansir Genius Beauty, Rabu, 11 Februari 2015, Damon Thomas, pria yang menjadi suami Kim pada 2000-2004, mengatakan mantan istrinya tersebut menjalani operasi beberapa kali untuk mendapatkan tubuh yang menarik.



Dalam wawancaranya dengan majalah In Touch, Thomas mengatakan dialah yang memberikan Kim sejumlah uang untuk menjalani operasi. "Dia sangat mendambakan ketenaran dan sangat terobsesi menjadi trendsetter di kalangan selebritas," kata Thomas.



Fakta ini juga diungkapkan majalah Star. Dalam majalah itu disebutkan bahwa Thomas membiayai prosedur sedot lemak Kim.



Belum lama ini, dalam pemotretan untuk iklan di Internet, Kim menjadi sorotan karena ia memamerkan bokongnya. Bermula dari hal itu, orang-orang mulai curiga bahwa bokong itu bukan asli. Untuk menjawab rasa penasaran orang-orang, Kim mengundang sejumlah wartawan untuk datang dan memindai bokongnya dengan sinar-X guna membuktikan bahwa tidak ada silikon di dalamnya.



Namun ahli bedah mengatakan silikon itu tak mungkin ada karena Kim menggunakan lemak tubuhnya. Kim menyedot lemak pada bagian perut dan memindahkannya ke bokong.



Tak hanya itu, payudaranya yang selalu dibangga-banggakan sebagai payudara alami ternyata juga hasil operasi ahli bedah. "Payudaranya terlalu bulat dan penuh. Ini menunjukkan bahwa Kim memiliki implan payudara," kata Anthony Youn, ahli bedah plastik.



Youn juga mengklaim Kim telah menjalani operasi pada salah satu fitur wajahnya, yaitu hidung.



RINA ATMASARI | GENIUSBEAUTY