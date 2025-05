Ini Kerja Sama Garuda-Rolls Royce Senilai US$ 1,2 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Garuda Indonesia melaksanakan penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan Rolls-Royce senilai US$1.2 miliar dalam lingkup operasionalisasi mesin Trent7000 yang akan digunakan oleh armada A330-900neo (menggantikan armada A330-300 yang dioperasikan sebelumnya) dan inisiasi kerja sama di bidang perawatan pesawat (MRO collaboration) dan pengembangan kapasitas (skill development) MRO di Indonesia.



Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arif Wibowo, Chief Operating Officer Airbus Tom Williams, dan Presiden Civil Aerospace Rolls-Royce Eric Schulz, disaksikan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden RI Joko Widodo, di kantor Perdana Menteri Inggris, Downing Street 10, London, Selasa (19 April 2016).



Kesepakatan kerja sama Garuda Indonesia dengan Airbus dan Rolls-Royce ini merupakan salah satu realisasi kerja sama Indonesia dan Uni Eropa untuk memperkuat ekonomi kedua Negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada salah satu agenda kunjungan kenegaraan Presiden ke negara-negara Uni Eropa di London



“Di samping itu, kerja sama dengan Rolls- Royce ini juga merupakan suatu langkah penting dalam program peremajaan armada yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Garuda, juga menjadi langkah penting dalam rencana peningkatan kapasitas perawatan pesawat yang dilaksanakan di masa mendatang” ujar Arif dalam siaran persnya yang diterima Bisnis.com, Rabu (20 April 2016).



Sementara itu, Presiden Civil Aerospace Rolls-Royce Eric Schulz bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam kemajuan ekonomi, dan Rolls-Royce berkomitmen akan mendukung pengembangan potensi tersebut.



“Tahun ini merupakan tahun yang ke-20 sejak pertama kali Garuda Indonesia mengoperasikan armadanya dengan mesin Trent. Dengan segala keunggulan Trent7000 saat ini, kami berharap dapat memberikan dukungan yang konkrit dalam pengembangan jaringan dan armada yang dilaksanakan oleh national flag carrier tersebut” kata Schulz.



Kerja sama MRO Collaboration yang disepakati ini pada tahap awal akan meliputi part repairs compressor vanes, compressor blades, dan Tiled Combustor (FCL), dimana ke depannya akan dielaborasi lebih jauh mengenai potensi kerja sama pengembangan fasilitas perawatan.



Sementara kerja sama skill development akan melingkupi beberapa rencana penyediaan program pendidikan dan pelatihan seperti program ‘International Learning Experience’, business leadership development program, serta pengembangan ‘GMF Academy’ – sebagai bagian dari Garuda Indonesia Group–berupa pengembangan resource capacity yang didukung oleh Rolls-Royce Learning and Career Development Centre, serta program pertukaran dan kolaborasi yang akan memberikan mutual benefit kepada Rolls-Royce dan Garuda dalam pengembangan kapabilitas and kapasitas para engineers and technicians baru.



Kunjungan kerja Presiden RI ke negara-negara Uni Eropa (Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda) kali ini mengangkat tema perkuatan kerja sama ekonomi serta toleransi, untuk membangun perdamaian dunia.



Uni Eropa merupakan salah satu mitra tradisional strategis Indonesia, dalam menghadapi tantangan global baru. Nilai perdagangan Indonesia–Uni Eropa mencapai USD 26,14 miliar pada tahun 2015, menyebabkan Uni Eropa menjadi mitra dagang Indonesia terbesar keempat. Sementara itu, investor Uni Eropa merupakan yang terbesar ketiga dengan nilai investasi sebesar USD 2,26 miliar di tahun 2015.

