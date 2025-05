TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyatakan harga daging sapi potong segar di wilayahnya sulit bisa mencapai Rp 80 ribu per kilogram pada Ramadan hingga Idul Fitri 1437 H.



"Harga daging sapi hidup dari rumah potong hewan (RPH) Rp 41 ribu per kilogram. Kalau menjadi daging potong segar Rp 85 ribu per kilogram," kata Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi Usaha, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Wahyu Hendra Guntara, di Cibinong, Minggu, 19 Juni 2016.



Wahyu mengatakan, harga daging sapi segar di rumah pemotongan hewan belum termasuk biaya operasional pemeliharaan dan biaya pemotongan sapinya.



"Komponen yang membuat harga sapi melonjak di tingkat konsumen di antaranya ongkos kirim sapi dari peternakan ke RPH, upah pemeliharaan, biaya pakan, biaya potong, dan keuntungan pedagang," katanya.



Menurut Wahyu, mekanisme pasar tersebut yang selama ini membuat pedagang di RPH melepas harga kepada pedagang eceran sekitar Rp 95 ribu per kilogram.



"Jadi, dari RPH saja sudah segitu harganya, otomatis pedagang eceran perlu keuntungan berkisar Rp 15 ribu, sehingga sampai ke masyarakat saat ini Rp 110 ribu per kilogram," ujarnya.



Wahyu mengatakan, RPH di wilayahnya selama ini rata-rata bisa menghasilkan 250 kilogram pemotongan daging sapi dari total bobot sapi hidup 500 kilogram.



"Selama ini, RPH hanya menghasilkan daging setengah dari berat sapi, sisanya adalah tetelan, iga, dan tulang," katanya.



Situasi tersebut, menurut Wahyu, membuat harga daging menjadi dua kali harga sapi hidup di pasar.



"Itulah yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Bahwa harga daging sapi yang mungkin mencapai Rp 80 ribu per kilogram di pasar bukan daging sapi lokal, melainkan daging potong beku impor," kata Wahyu.



Pihaknya juga mencatat, harga daging potong beku impor di pasar saat ini bisa mencapai Rp 75 ribu per kilogram.



"Produk itu nantinya bisa dijumpai konsumen, salah satunya ketika operasi pasar murah khusus daging sapi pada 27 Mei 2016," katanya.



ANTARA