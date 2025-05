TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Cepat Indonesia-Cina akhirnya menandatangani kesepakatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kemarin, Rabu, 16 Maret 2016. Konsorsium badan usaha milik negara Indonesia dan Cina itu menyetujui poin-poin yang diusulkan Kementerian Perhubungan.



Dengan demikian, perdebatan konsesi proyek kereta cepat antara Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Cepat Indonesia-Cina berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian itu.



Berikut ini sejumlah klausul konsesi yang disepakati kedua pihak.



Masa Konsesi

Masa konsesi 50 tahun sejak 31 Mei 2019 dan tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam keadaan kahar.



Pembangunan

Pembangunan prasarana kereta cepat paling lama tiga tahun, terhitung sejak izin pembangunan prasarana dikeluarkan.



Penyerahan Aset

Pada akhir masa konsesi, semua prasarana perkeretaapian, termasuk tanah yang dimiliki, diserahkan kepada pemerintah dalam kondisi laik operasi dan bebas dari jaminan pihak ketiga.



Pendanaan

Proyek didanai oleh pihak ketiga dan hak penyelenggaraan dijadikan jaminan.



Peraturan

Perjanjian konsesi tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Perselisihan

Penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui Singapore International Arbitration Centre.



Profil Proyek



Nilai investasi: US$ 5,135 miliar (Rp 68,13 triliun)

Panjang rel: 142,3 kilometer

Stasiun: Halim, Jakarta Timur; Walini, Bandung Barat; Karawang, Jawa Barat; dan Tegalluar, Jawa Barat.

Luas lahan yang dibebaskan: 650 hektare

Mulai beroperasi: 31 Mei 2019

Pelaksana: PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (konsorsium BUMN Indonesia dan Cina)

Kecepatan maksimum: 300 kilometer per jam

Tarif: Rp 200 ribu per orang

Target penumpang (tahun pertama): 28 ribu orang per hari



