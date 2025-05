TEMPO.CO, Jakarta - Makin banyak kemudahan yang ditawarkan internet pada penggunanya. Dari mulai belanja online, layanan jasa ojek, kini fasilitas kredit pun bisa didapat dari dunia maya.



Adalah UangTeman.com, laman pemberi pinjaman tanpa agunan bagi Anda pengguna internet yang sedang butuh biaya. Pinjaman ditawarkan maksimal dua juta dengan masa pengembalian terlama 30 hari dengan bunga 1 persen per hari.



CEO UangTeman.com Aidil Zulkifli mulai mengambangkan UangTeman.com pada Oktober tahun lalu melalui bendera PT Digital Alpha Indonesia. Mereka melihat peluang pinjam-meminjam uang dalam skala mikro di Indonesia sangat lah besar. Temuan berasal dari studi Microfinance 2014, yang menyebut adanya 105 juta rakyat Indonesia yang berpenghasilan rata-rata Rp 60 ribu per hari belum digarap oleh industri perbankan. Begitu juga data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan porsi pinjaman mikro baru mencapai 4 persen dari total pinjaman. "Ini yang kami coba garap," kata Aidil seperti dikutip Majalah Tempo, Senin 7 September 2015.



Syaratnya terbilang mudah. Peminjam minimal berusia 21 tahun, berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk jabodetabek. Kemudian, berpenghasilan minimal Rp 3 juta dan punya rekening bank atas nama pribadi. "Tak ada berkas asli yang diserahkan, tak ada tinjauan ke lapangan, tanpa tatap muka," kata kata Aidil.



Aidil yang menyatakan UangTeman sepenuhnya mengandalkan algoritma komputer untuk menilai layak atau tidaknya calon nasabah mendapat kredit. Penilaian itu hanya berdasar pada data diri dan keterangan penghasilan yang diisikan nasabah dalam formulir online saat nasabah mengajukan pinjaman. Dengan begitu, waktu yang diperlukan pun sangat singkat, pada pinjaman pertama, dana akan cair maksimal 24 jam dan 2-3 jam saat nasabah meminjam untuk kali kedua dan seterusnya.



Selain UangTeman, laman penyedia kredit tanpa agunan adalah Tunaiku.amarbank.co.id. Meski sama-sama menawarkan layanan bantuan keuangan berbasis online, Tunaiku memberi batas kredit yang lebih tinggi antara Rp 2-10 juta. Batas waktu pembayaran kredit pun lebih panjang yakni 6-12 bulan. "Selain itu, bunga kredit kami hanya 3 persen per bulan," kata Josua Sloane, perwakilan dari Amar Bank yang merupakan induk usaha Tunaiku.



PINGIT ARIA