Ini Yang Perlu Diwaspadai dari Bitcoin

Namun kenaikan itu memicu aksi ambil untung. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan langkah tersebut bisa menyebabkan harga Bitcoin anjlok. Contohnya, kemarin, saat Bitcoin turun harga di kisaran US$ 9 ribu. "Penurunannya lebih disebabkan oleh aksi spekulasi dari pemain jangka pendek," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 2 Desember 2017.