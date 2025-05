TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) hari ini meluncurkan mobil terbaru mereka, All New Toyota Fortuner. Mobil sport utility vehicle generasi kedua ini dipasarkan mulai harga Rp 442 juta untuk model standar dan Rp 557 juta untuk varian terlengkap.



"Harganya naik Rp 17-28 jutaan dari Fortuner lama," kata Wakil Presiden Direktur TAM Henry Tanoto dalam acara peluncuran di Jakarta Convention Center, Jumat, 22 Januari 2015. "Harga yang lebih mahal itu sebanding dengan fitur dan teknologinya yang lengkap."



Sejumlah fitur baru memang hadir pada mobil ini. Yang paling menonjol adalah penambahan perangkat keselamatan, seperti 5 titik kantong udara, sistem vehicle stability control, hill assist control, sistem pengereman ABS + EBD, serta fungsi A-TRC yang mampu mencegah roda kendaraan selip.



Untuk hiburan penumpang, All New Fortuner dilengkapi layar sentuh 8 inci, multimedia player yang bisa dikoneksikan dengan telepon seluler, serta penambahan layar buat penumpang di kabin tengah pada model termahalnya.



Henry mengatakan, untuk saat ini, konsumen masih harus bersabar untuk mendapatkan mobil baru tersebut. "Karena masih inden, mudah-mudahan secepatnya bisa dikirim."



