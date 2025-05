Inilah Kerja Sama Maritim Belgia-RI Bangun

Perbesar

Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kiri) menerima dokumen dari President & CEO of the US-ASEAN Business Council Alexander C Feldman (kanan) usai pertemuan dengan delegasi perusahaan Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Counc

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini